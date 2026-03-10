Tras convertirse en la revelación televisiva de los lunes, Telecinco ha confirmado que el formato cerrará su primera edición el próximo 23 de marzo con un encuentro en vivo donde los protagonistas revelarán si sus matrimonios han superado la prueba del tiempo.

El experimento social de Casados a primera vista llega a su recta final, pero no lo hará de forma convencional. Telecinco ha anunciado un cambio de estrategia para su despedida: la cadena emitirá un especial en directo el próximo lunes, 23 de marzo, a partir de las 23:00 horas, en el que se reunirá a las seis parejas que han formado parte de esta entrega.

Carlos Sobera, al frente del gran reencuentro

Dada la excelente acogida que ha tenido el dating show —producido por Bulldog TV y con una media consolidada del 14% de cuota de pantalla—, Mediaset ha decidido apostar por un colofón a la altura de las expectativas. Carlos Sobera será el encargado de moderar este espacio, aprovechando su dilatada experiencia en el género tras años al frente de First Dates.

Este reencuentro, concebido bajo la fórmula «3 meses después», permitirá a la audiencia conocer de primera mano la evolución de los matrimonios desde el fin de las grabaciones, resolver conflictos pendientes y repasar los momentos más controvertidos de la experiencia.

Una despedida en tres actos

Antes de la celebración de este gran debate en directo, el calendario de emisión de Casados a primera vista se estructurará de la siguiente manera:

Lunes 16 de marzo: Emisión del último capítulo grabado, correspondiente a la esperada fase de «La decisión final». Lunes 23 de marzo (23:00 horas): Gran especial en directo presentado por Carlos Sobera.

Un éxito de audiencia consolidado

La apuesta de Telecinco por este formato ha sido todo un acierto. Con una media de más de 900.000 espectadores, el programa ha liderado su franja de emisión de manera ininterrumpida. Su último registro, alcanzado el pasado lunes, marcó un récord de temporada con un 14,8% de cuota de pantalla, reafirmando el buen momento que atraviesa el género de los dating shows en la cadena de Fuencarral, que ahora busca repetir el modelo de éxito de La Isla de las Tentaciones.

Con este movimiento, Mediaset no solo busca cerrar la temporada con un gran evento, sino también fidelizar a una audiencia que ha convertido a los matrimonios del programa en protagonistas indiscutibles de la conversación social los lunes por la noche.