En un movimiento estratégico de alto riesgo para reflotar sus datos de audiencia, Mediaset ha confirmado el inminente estreno de la décima edición del reality de parejas, que convivirá en la parrilla con la actual entrega de ‘Supervivientes 2026’.

Telecinco ha decidido acelerar los tiempos. Apenas dos meses después de que concluyera la novena temporada, la cadena ha oficializado el lanzamiento de ‘La Isla de las Tentaciones 10’. La noticia, confirmada por Sandra Barneda durante la emisión de Conexión Honduras, supone un cambio de paradigma en la estrategia del grupo: por primera vez, el formato se emitirá durante el segundo trimestre del año, buscando capitalizar la inversión publicitaria entre los meses de abril y junio.

‘La sombra de la tentación’: un formato que busca renovarse

Bajo el nuevo lema «La sombra de la tentación», esta décima entrega promete ser, según la cadena, más poderosa que nunca. El primer avance oficial, que ya se encuentra en emisión, muestra una estética críptica y singular: los nuevos tentadores y tentadoras desembarcan en las playas de República Dominicana cubiertos con túnicas rojas y portando antorchas, un simbolismo que anticipa una edición centrada en la intensidad y el desafío constante a las leyes de la atracción.

Calendario y estrategia de programación

Aunque la fecha oficial está pendiente de confirmación, todas las miradas apuntan al 6 de abril como el día elegido para el estreno. Esta fecha permitiría que el reality tome el relevo de Casados a primera vista, que finalizará su emisión el 23 de marzo.

El despliegue supone una apuesta ambiciosa y, a la vez, arriesgada:

Convivencia televisiva: Por primera vez, dos de los «buques insignia» de Telecinco, Supervivientes 2026 y La Isla de las Tentaciones 10, coincidirán en la parrilla durante los meses de primavera.

Con esta maniobra, Telecinco se juega gran parte de sus resultados anuales a una carta de realidad extrema, intentando retener a un espectador fiel que, a partir del próximo mes, deberá compaginar la supervivencia extrema en Honduras con las traiciones y conflictos de las villas en República Dominicana.