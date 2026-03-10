Los ciudadanos que precisen de atención farmacéutica fuera del horario comercial ordinario durante el día de hoy, martes 10 de marzo de 2026, cuentan con puntos de referencia específicos distribuidos entre la zona centro y el campo exterior.

Para garantizar la cobertura sanitaria en toda la Ciudad Autónoma, los establecimientos designados para el servicio de guardia son los siguientes:

Zona Centro

Farmacia De Guindos Ubicación: Calle Real. Función: Atiende las necesidades del casco histórico y el centro de la ciudad durante la jornada de hoy.



Campo Exterior y Turno de Noche

La atención en las barriadas periféricas y el servicio de urgencias nocturnas queda centralizado en el siguiente establecimiento: