La artista colombiana, que hace 17 meses prometió visitar a David Broncano en La 1, cambia de planes y elige el formato de Henar Álvarez en La 2 para su esperado regreso a la televisión española.

La expectación era máxima. Desde aquel 14 de octubre de 2024, cuando Shakira saludó a David Broncano a través de un vídeo y dejó la puerta abierta a una visita «muy pronto» a La Revuelta, el equipo del programa y sus seguidores han esperado con ansias lo que prometía ser uno de los hitos televisivos de la temporada. Sin embargo, el tiempo ha pasado y la prometida visita no se ha materializado. Ahora, se confirma el motivo: Shakira ha elegido otro hogar dentro de RTVE para su regreso a España.

La apuesta de Shakira: de la masividad a la alternativa

Según adelanta Poco Pasa TV, la cantante de Barranquilla ha desestimado, por el momento, sentarse en el sofá del teatro de La Revuelta. En su lugar, ha optado por conceder su única entrevista en territorio español a ‘Al cielo con ella’, el programa presentado por Henar Álvarez que se emite los domingos en La 2.

Este movimiento ha generado una notable sorpresa en el sector audiovisual. Mientras que La Revuelta es un fenómeno de masas diario con una repercusión y alcance publicitario inigualables, la elección de un formato como Al cielo con ella —de corte más minoritario y cultural— marca una estrategia de comunicación atípica para una artista de su talla internacional. La entrevista coincidirá con el inicio de su nueva gira mundial y el lanzamiento de Algo tú, su colaboración junto a Beéle.

Un revés para Broncano

Para David Broncano, esta noticia supone un auténtico jarro de agua fría. La visita de Shakira se perfilaba como una de las entrevistas «totem» que marcarían la historia del programa, situándose al nivel de lo que sería una visita de Rosalía. A pesar de la buena sintonía demostrada en el pasado, el «Shakirazo» que muchos esperaban en el access prime time de La 1 se ha transformado en un giro inesperado hacia la programación de nicho de La 2.

Por el momento, aunque el medio citado apunta a que la entrevista será «inminente», no hay fecha confirmada para este encuentro. Queda por ver si esta decisión es definitiva o si, tras su paso por el programa de Henar Álvarez, la estrella colombiana cumplirá finalmente su promesa de verse «pronto» con Broncano en el teatro. Lo que es indudable es que RTVE, aunque dentro de su propia casa, ha conseguido desviar el foco de su programa estrella hacia su canal más alternativo.