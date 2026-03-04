La séptima entrega del «reality» de Telecinco pone al límite a los participantes en la denominada «semana de la intimidad». Mientras la organización invita a Luciana y Borja a dejar el experimento ante la falta de sentimiento romántico, Ainhoa y Marc logran reconducir su matrimonio tras una crisis que parecía definitiva.

El transcurso del experimento sociológico de ‘Casados a primera vista’ ha alcanzado un punto de inflexión en su séptimo programa. La emisión de este martes, 3 de marzo, ha estado marcada por la «semana de la intimidad», un periodo donde la conexión física y la sexualidad han actuado como catalizadores de crisis y reconciliaciones. En este escenario, la dirección del formato de Telecinco ha tomado una decisión drástica al invitar a una de las parejas a abandonar la experiencia, mientras otra sorprendía a la audiencia con un apasionado acercamiento.

El vuelco en el matrimonio de Ainhoa y Marc

Contra todo pronóstico, la relación entre Ainhoa y Marc ha experimentado un cambio de rumbo radical. Tras un inicio de convivencia marcado por las dificultades, la madrileña expresó sus temores de forma abierta: «Me voy a pillar y Ainhoa va a sufrir», manifestó entre lágrimas antes de la ceremonia. En el momento de la decisión, se produjo la situación de mayor tensión del episodio: Marc escribió en su libreta la intención de abandonar, pero el deseo de Ainhoa de continuar prevaleció según las normas del formato.

Esta voluntad de la participante ha permitido reconducir la conexión de la pareja de manera fulminante. Tras una conversación necesaria, ambos protagonizaron un beso apasionado en el trayecto de vuelta a su apartamento, dando así un nuevo voto de confianza al criterio de los expertos que los unieron.

Crisis de convivencia: confesiones y promesas rotas

La intervención de la sexóloga del programa, Natalia, ha dejado al descubierto las profundas brechas en otros matrimonios. Es el caso de Natalia y Milton, cuya relación parece alejarse definitivamente tras la confesión de ella sobre ciertos aspectos que detesta de su pareja, citando específicamente su olor corporal y su aliento.

Por otro lado, Ana protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al romper a llorar por la culpa. La concursante de Torremolinos confesó haber incumplido la promesa hecha a su madre de no mantener relaciones sexuales durante el programa. «He llorado porque no puedo mirar a mi madre por la pantalla», explicó Ana, quien admitió que la situación se repitió hasta en dos ocasiones. No obstante, terminó por priorizar su propia experiencia personal: «Tengo que seguir viviendo».

Celos y una propuesta de abandono

La dinámica de intercambio de parejas, en la que Milton convivió con Laura y Lorenzo con Natalia, despertó los recelos de Laura. La actitud distendida del sevillano, que permitió que Natalia le hiciera las uñas, contrastó con la falta de sintonía de Estefanía y Stefan, quienes volvieron a distanciarse tras una actividad de baile debido a la elección musical del lanzaroteño.

Sin embargo, el momento más crítico de la gala llegó con Luciana y Borja. A pesar de haber mantenido relaciones sexuales, el participante insistió en que su vínculo con Luciana no trasciende de la «simple amistad». Ante la falta de avances sentimentales, la organización les invitó formalmente a abandonar el programa en la última ceremonia: «Yo busco una pareja, pero en esta situación me encuentro con una amistad», sentenció Borja. El próximo episodio determinará si la pareja decide poner fin definitivo a su participación en el experimento.