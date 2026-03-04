La tertuliana Sarah Santaolalla ha denunciado a través de sus redes sociales haber sido víctima de una agresión física por parte de Vito Quiles y un grupo de acompañantes. Según el relato de la propia afectada, los hechos tuvieron lugar este lunes en Madrid, a la salida de un evento en el que Santaolalla había participado. La colaboradora ha confirmado que, tras recibir atención médica en un centro hospitalario, procederá a formalizar la denuncia ante las autoridades policiales.

Crónica de un altercado a la salida de un acto

El incidente se desencadenó cuando Santaolalla se disponía a abandonar el lugar de los hechos y subir a un vehículo. En ese momento, fue interceptada por Vito Quiles, lo que dio lugar a un fuerte enfrentamiento en el que, según la tertuliana, habrían intervenido otras personas calificadas por ella como «matones». La situación escaló rápidamente de la confrontación verbal al contacto físico.

Santaolalla ha sido tajante al describir la gravedad de lo ocurrido en sus perfiles oficiales: «Hoy ya se han traspasado todos los límites. Hoy ya no son insultos, son golpes», denunció visiblemente afectada. La comunicadora subrayó que su intención es «ampliar la denuncia contra este acosador» en cuanto reciba el alta hospitalaria, asegurando que se encuentra en una situación límite tras haber sufrido episodios previos de hostigamiento.+2

Reacciones y contexto de la denuncia

La noticia ha generado un impacto inmediato en las redes sociales, donde se han difundido imágenes de Santaolalla tras el altercado. La denuncia pone de relieve una escalada en la tensión que rodea a ciertos perfiles mediáticos en actos públicos madrileños.

Hasta el momento, Santaolalla se ha centrado en el proceso médico y legal, insistiendo en que no puede soportar más la situación de acoso que, según ella, culminó este lunes con la agresión física. Se espera que en las próximas horas, una vez presentada la denuncia en comisaría, se conozcan más detalles sobre el parte de lesiones y la posible respuesta legal de la parte acusada.