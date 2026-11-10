Tras la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de extraditar a Estados Unidos al multimillonario James «Fergie» Chambers Jr., se abre un complejo debate jurídico sobre los límites del delito político, la doble incriminación y las garantías procesales.

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‹ › Foto 1 de 2 Caso Fergie Chambers: claves de su extradición a EE. UU.

La penalista María Barbancho, experta en Derecho Penal Internacional, está disponible para atender a medios y valorar los aspectos técnicos del caso.

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Barbancho puede aportar análisis especializado sobre los requisitos del Tratado bilateral España-EE. UU., la línea que separa la persecución ideológica de los delitos comunes de financiación o desórdenes, y el margen de maniobra final que tendrá el Gobierno de España en Consejo de Ministros tras la resolución judicial.

La portavoz, socia directora de Barbancho Legal y miembro del consejo de la European Criminal Bar Association, atiende peticiones para informativos de televisión, conexiones en directo, radio, prensa escrita y agencias en español, catalán e inglés.