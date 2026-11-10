Una nueva jornada de movilizaciones en el sector educativo francés ha quedado ensombrecida este martes por un grave ataque violento registrado en la región parisina. La concejala del municipio de Chelles, situado a unos 30 kilómetros al este de la capital, resultó herida tras recibir el impacto de un artefacto incendiario mientras intentaba mediar en los accesos al instituto Gaston-Bachelard, donde un grupo de exaltados mantenía bloqueadas las instalaciones mediante la quema de contenedores. Tras ser evacuada de urgencia a un centro hospitalario, la edil ha presentado una denuncia formal por «intento de asesinato».

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El suceso ha provocado una rotunda condena por parte del Gobierno francés y de las principales instituciones del país. El ministro de Educación, Édouard Geffray, ha afirmado tras personarse en la zona que las protestas han derivado en «comportamientos criminales que nada tienen que ver con las reivindicaciones estudiantiles», mientras que el titular de Interior, Laurent Nuñez, ha calificado lo ocurrido como un acto inaceptable de violencia urbana. Asimismo, la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, ha exigido una respuesta judicial contundente contra el responsable del ataque.

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Pulso en las aulas y choque por la cifra de institutos bloqueados

La violencia registrada en Chelles —donde el día previo se habían lanzado elementos pirotécnicos al interior del recinto escolar— coincide con el paro convocado por los sindicatos docentes en todo el territorio galo. Mientras que el Ministerio de Educación sostiene que el seguimiento de las protestas es residual y cifra en torno a medio centenar los centros afectados en el conjunto del país, las organizaciones de estudiantes elevan la incidencia de los bloqueos y mantienen la convocatoria de marchas en las principales ciudades, previendo reunir a miles de manifestantes en las calles de París.

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Paralelamente, el portavoz del Ejecutivo, Mathieu Lefèvre, ha denunciado el incremento de la agresividad contra el estamento docente, contabilizando cerca de 300 profesores agredidos desde que dio comienzo el ciclo de movilizaciones por la precariedad de las infraestructuras escolares.

El Gobierno fracasa en su intento de frenar el conflicto estudiantil y sindical

Las concesiones presentadas en las últimas horas por el primer ministro, Sébastien Lecornu, no han logrado desarticular el frente de protesta. Las agrupaciones de alumnos de secundaria han rechazado las propuestas oficiales tras su reunión en el Palacio de Matignon y han ratificado los paros semanales. Por su parte, la respuesta económica del Ejecutivo —centrada en una revalorización del salario mínimo del 1,6% y rebajas de cotizaciones patronales— tampoco ha satisfecho a la central sindical CGT, que ha anunciado una nueva huelga general para el próximo 14 de noviembre.

El enquistamiento del conflicto escolar y la escalada de violencia en las periferias urbanas añaden una importante dosis de presión sobre el gabinete de Lecornu, que se ve obligado a simultanear la contención de los altercados en las puertas de los institutos con la negociación de las demandas salariales del colectivo laboral.