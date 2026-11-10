El Ministerio Fiscal ha emitido su informe favorable para que la Audiencia Nacional acceda a la entrega a las autoridades de Estados Unidos del filántropo James ‘Fergie’ Cox Chambers Jr., detenido en julio en Ibiza y acusado de blanqueo internacional de capitales y conspiración para cometer desórdenes públicos.

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Posición de la Fiscalía y acusaciones de Washington

La Fiscalía ha respaldado la petición cursada por el Gobierno estadounidense, que reclama a Chambers Jr. por delitos de blanqueo internacional —relacionados con el supuesto envío de fondos a territorios como Túnez y Palestina— y por su presunta implicación en disturbios y protestas contra una empresa de armamento en Estados Unidos.

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Con este paso, el procedimiento judicial en la Audiencia Nacional avanza hacia su resolución definitiva, mientras la defensa del empresario y activista intenta frenar la entrega.

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La defensa denuncia persecución política y errores de traducción

Por su parte, los representantes legales de Chambers Jr., integrados en el equipo jurídico del despacho del exjuez Baltasar Garzón (Ilocad), se oponen frontalmente a la extradición. Sostienen que el activista es víctima de una persecución política impulsada por la administración norteamericana debido a su apoyo explícito a la causa palestina. Asimismo, la defensa ha denunciado recientemente ante el tribunal la existencia de una supuesta «mala fe» en la traducción de los documentos oficiales remitidos por Washington, señalando alteraciones en los textos que —según alegan— buscan sobredimensionar la gravedad de los cargos y vincular erróneamente al filántropo con actividades terroristas.