Telecinco continúa completando la nómina de concursantes para la novena edición de Gran Hermano VIP con un fichaje proveniente del ámbito institucional. La presentadora Patricia Pardo ha desvelado este martes en el programa Vamos a ver la incorporación de Katrin Ortega, regidora del municipio malagueño de Parauta y reconocida por haber sido la alcaldesa con mayor porcentaje de apoyo electoral del país. La política andaluza se suma a la lista de participantes confirmados junto a figuras como Arturo Requejo, Karmele Marchante, Pipi Estrada y Paloma González.

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El formato de convivencia de Mediaset tomará el relevo en la parrilla televisiva tras la final de la tercera temporada de Supervivientes All Stars, fijada para este jueves 12 de noviembre. Durante su intervención de presentación, Ortega ha precisado que su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra no implicará la renuncia a la alcaldía, enmarcando su estancia en el programa como un periodo vacacional mientras delega las funciones operativas del Consistorio.

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De la marca socialista a la candidatura independiente en la Serranía de Ronda

La regidora malagueña cobró relevancia en la escena política nacional tras romper sus vínculos orgánicos con el PSOE, formación con la que alcanzó un 88,13% de los sufragios en los comicios municipales de 2023. Tras su salida del partido socialista, Ortega impulsó un proyecto político independiente para mantener el gobierno municipal en la Serranía de Ronda, desvinculando su gestión de las marcas partidistas tradicionales antes de su salto a los platós de televisión.

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La trayectoria institucional de Katrin Ortega guarda continuidad con el legado de su familia en el municipio, donde su abuelo ya ejerció la alcaldía en 1979. Antes de asumir la máxima responsabilidad edil en Parauta, la nueva concursante del reality coordinó áreas municipales relativas a Turismo, Cultura y Deportes, compaginando la actividad pública con su faceta emprendedora en el sector de la gestión deportiva.

Apuesta de Mediaset por los perfiles polémicos en Guadalix

El fichaje de una representante municipal en activo introduce un componente inédito en el reparto de perfiles para la novena entrega de GH VIP, buscando captar el interés de la audiencia mediante la convivencia entre personajes de la crónica social y cargos de la política local.

Con la confirmación de Ortega, la cadena privada encara la fase final de promoción de su formato insignia de telerrealidad, estructurando una gala de apertura que medirá el impacto del trasvase de la gestión municipal al entretenimiento televisivo en horario de máxima audiencia.