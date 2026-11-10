La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado la extradición a Estados Unidos del multimillonario James «Fergie» Chambers Jr., lo que abre un complejo debate jurídico sobre los límites del delito político, la doble incriminación y las garantías procesales.

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‹ › Foto 1 de 2 Extradición de Fergie Chambers: debate sobre terrorismo y activismo

La penalista María Barbancho, experta en Derecho Penal Internacional, está disponible para atender a los medios y valorar los aspectos técnicos del caso. Barbancho puede aportar análisis especializado sobre los requisitos del Tratado bilateral entre España y EE. UU.

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Además, Barbancho discutirá la línea que separa la persecución ideológica de los delitos comunes de financiación o desórdenes, y el margen de maniobra final que tendrá el Gobierno de España en Consejo de Ministros tras la resolución judicial.

María Barbancho es la portavoz y socia directora de Barbancho Legal, así como miembro del consejo de la European Criminal Bar Association. Está atendiendo peticiones para informativos de televisión, conexiones en directo, radio, prensa escrita y agencias en español, catalán e inglés.

Este caso ha generado un notable interés mediático, dado el perfil del implicado y las implicaciones legales que presenta en el ámbito internacional.