En una comparecencia marcada por la tensión y el desafío, Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, intervino este miércoles por videoconferencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. Desde la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra en prisión provisional, García advirtió a los grupos políticos que la resolución de su caso apenas está en su fase inicial: «Iremos viendo la verdad con el tiempo».

La sesión, que comenzó con dos horas de retraso por problemas técnicos y de salud del compareciente tras un accidente en el gimnasio del centro penitenciario, se convirtió en un cruce de reproches entre el exasesor y los parlamentarios forales.

Un «circo político» y la defensa de sus actos

Pese a acogerse a su derecho a no declarar para la mayoría de las preguntas, Koldo García utilizó su turno inicial para cargar contra la comisión, calificándola de «circo político y mediático».

«Que se apunten y tengan su minuto de gloria en este circo es un error. Estoy en la cárcel por cosas que no se han demostrado. Yo tengo mucho tiempo y podré demostrarlo todo», afirmó con tono desafiante.

García insistió en que «asumirá sus actos» si la justicia así lo determina, pero denunció el «daño irreparable» que se ha hecho a su entorno personal y familiar. Además, defendió su trayectoria profesional asegurando que siempre ha «defendido los intereses de España».

Careos y mensajes enigmáticos

A pesar de su negativa inicial a responder, el exasesor rompió su silencio en varios momentos para encararse con los portavoces:

Contra UPN y el PP: Respondió con dureza a Javier Esparza (UPN) y a Javier García (PP), a quien llegó a lanzarle un mensaje críptico sobre una supuesta conocida común llamada Ana y la localidad de Gorráiz: «Usted ha estado conmigo y con Ana en Gorráiz».

Respondió con dureza a Javier Esparza (UPN) y a Javier García (PP), a quien llegó a lanzarle un mensaje críptico sobre una supuesta conocida común llamada Ana y la localidad de Gorráiz: «Usted ha estado conmigo y con Ana en Gorráiz». El «reencuentro» con Vox: Uno de los momentos más sorprendentes fue su diálogo con Emilio Jiménez (Vox). Ambos reconocieron conocerse de años atrás. «Espero, antes de irme de este mundo, volverte a ver. Igual puedo hacerte entrar en razón… o tú a mí», le espetó García al parlamentario.

Uno de los momentos más sorprendentes fue su diálogo con Emilio Jiménez (Vox). Ambos reconocieron conocerse de años atrás. «Espero, antes de irme de este mundo, volverte a ver. Igual puedo hacerte entrar en razón… o tú a mí», le espetó García al parlamentario. El silencio sobre Navarra: Ante las preguntas de PSN, EH Bildu y Geroa Bai sobre si medió en obras públicas en la Comunidad Foral, García guardó silencio, limitándose a pedir «paciencia» para cuando llegue el proceso judicial en el Tribunal Supremo.

El «caso mascarillas» llega al Supremo

La comparecencia se produce en un momento crítico, justo cuando el Tribunal Supremo ha rechazado las cuestiones previas de las defensas y se dispone a juzgar a Ábalos y a García por la presunta trama de comisiones en la compra de material sanitario durante la pandemia.

Desde el PSN se subrayó que, por el momento, no hay ninguna obra licitada por el Gobierno de Navarra bajo investigación en esta causa, un argumento que Koldo no rebatió durante la sesión.