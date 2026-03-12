El clima de tensión política en Cataluña ha dado un salto alarmante este jueves. La coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo, ha denunciado públicamente haber sido víctima de un ataque directo y amenazas de carácter neonazi. Según ha informado la líder de la formación morada, su vehículo particular ha sido vandalizado con simbología de extrema derecha y mensajes intimidatorios.

El incidente, que ya ha sido puesto en manos de los Mossos d’Esquadra, se produce en un contexto de creciente polarización y tras las constantes críticas de la formación a las políticas de seguridad y migración en la región.

Pintadas y daños materiales

Pozuelo ha compartido imágenes del estado de su coche, donde se aprecian esvásticas y frases de contenido amenazante firmadas con simbología vinculada a grupos de ideología nacionalsocialista. Además de las pintadas, el vehículo presentaba daños en los neumáticos y la carrocería, en lo que Pozuelo describe como un «intento de amedrentar no solo a una persona, sino a todo un proyecto político».

«Ninguna amenaza ni ningún ataque fascista nos va a hacer retroceder ni un milímetro en la defensa de los derechos humanos y la democracia», ha manifestado Pozuelo a través de sus redes sociales.

Ola de solidaridad y condena política

El ataque ha provocado una rápida respuesta de solidaridad por parte de diversas figuras del espectro político catalán y estatal:

Desde Podem: La secretaria general del partido a nivel nacional ha calificado el acto como una muestra de la «impunidad de los grupos ultras» y ha exigido una investigación exhaustiva.

La secretaria general del partido a nivel nacional ha calificado el acto como una muestra de la «impunidad de los grupos ultras» y ha exigido una investigación exhaustiva. Gobierno de la Generalitat: Fuentes del Govern han condenado enérgicamente los hechos, recordando que «la violencia política no tiene cabida en una sociedad democrática».

Fuentes del Govern han condenado enérgicamente los hechos, recordando que «la violencia política no tiene cabida en una sociedad democrática». Otros partidos: Diversas formaciones, desde los Comuns hasta el PSC, han enviado mensajes de apoyo a Pozuelo, subrayando la necesidad de frenar el auge de los discursos de odio.

Un clima de hostilidad

Este episodio no es aislado. En los últimos meses, varias sedes de partidos de izquierda y locales sociales han sufrido actos vandálicos similares. Desde Podem Catalunya señalan que la normalización de ciertos discursos de extrema derecha en las instituciones está envalentonando a grupos marginales para pasar a la acción directa y violenta contra representantes públicos.

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para identificar a los autores a través de las cámaras de seguridad de la zona, tratando de determinar si se trata de un grupo organizado o de individuos aislados vinculados a movimientos neonazis locales.