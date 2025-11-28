La Guardia Civil ha detenido este jueves a la exabadesa Laura García de Viedma y a otra exmonja del monasterio de Santa María de Bretonera en Belorado, acusadas de vender a través de internet valiosas obras de arte del convento. Entre las piezas vendidas se encuentra una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII. Además, también ha sido arrestado un anticuario de León vinculado a la venta ilegal. La investigación sigue abierta con el objetivo de recuperar más obras.

La Guardia Civil ha arrestado a dos exmonjas del monasterio de Belorado (Burgos), tras descubrir que vendían por internet obras de gran valor artístico del convento. Las detenidas, Laura García de Viedma, exabadesa del monasterio, y otra religiosa que también fue excomulgada en junio de 2024 por un delito de cisma, están acusadas de los delitos de receptación y apropiación indebida agravada, al tratarse de bienes de patrimonio histórico.

El caso comenzó cuando los agentes detectaron varias piezas de arte catalogadas en el mercado de antigüedades, que, según las sospechas, podrían provenir del monasterio de Santa María de Bretonera en Belorado. Al indagar más a fondo, confirmaron que algunas de estas piezas estaban siendo vendidas en línea. Entre ellas, se encontraba una figura de San Antonio de Padua, datada en el siglo XVII, que fue localizada en una tienda de antigüedades en Madrid y recuperada por los agentes.

Ante la magnitud de las pruebas, la Guardia Civil realizó entradas y registros en los monasterios de Santa María de Bretonera en Belorado y Santa Clara en Orduña (Vizcaya). Durante el registro en el monasterio de Orduña, se encontraron numerosas obras artísticas que habían sido trasladadas sin autorización desde Belorado. Las piezas no estaban registradas, lo que refuerza la hipótesis de que fueron sustraídas de forma ilícita.

Por este motivo, la exabadesa Laura García de Viedma y la otra exmonja detenida han sido señaladas como presuntas responsables de la venta, extracción y transmisión de las piezas del convento. Además, también ha sido arrestado un anticuario de León, acusado de un delito continuado de receptación por adquirir las piezas sin comprobar su origen lícito.

La investigación sigue abierta, ya que aún hay obras patrimoniales que no han sido localizadas. La Guardia Civil está trabajando para recuperar todo el patrimonio artístico y esclarecer los detalles de esta apropiación indebida de bienes de valor histórico.