El sindicato CCOO ha manifestado su preocupación por la necesidad de un aumento en la cantidad de autobuses en Ceuta, así como un refuerzo de la seguridad en el transporte público de la ciudad.

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Estas demandas fueron planteadas en una reciente reunión con el presidente de AMGEVICESA, Rafael Peñalver, quien adelantó que se están preparando para la incorporación de nuevos minibuses en los próximos días, lo que podría contribuir a mejorar el servicio.

Los representantes de CCOO han subrayado la importancia de una red de transporte más eficiente y segura para los ciudadanos, considerando que el bienestar de los usuarios debe ser una prioridad.

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Asimismo, el sindicato ha pedido la independencia del servicio de emergencias 112, argumentando que una gestión más autónoma podría optimizar la respuesta en situaciones críticas.

CCOO espera que las autoridades locales tomen en cuenta estas sugerencias para poder ofrecer un servicio de transporte público que esté a la altura de las necesidades de la población ceutí.

Las expectativas acerca de los nuevos minibuses son altas, y su implementación podría ser un paso positivo hacia una mejora en los servicios de transporte en la ciudad.