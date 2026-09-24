El Gobierno español, bajo la dirección de Pedro Sánchez, continúa implementando medidas para gestionar la situación migratoria en Ceuta, donde se están levantando nuevos campamentos temporales para inmigrantes. El mando único, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que estos espacios no convertirán a Ceuta en un gran Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y que su objetivo es sacar a los inmigrantes de las calles.

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Torres ha garantizado que una vez que los inmigrantes sean reubicados, los campamentos serán desmontados. «Cuando se vayan, desmontaremos las carpas», dijo en reciente declaración. El responsable también aseguró que este proceso es necesario para poder atender adecuadamente a aproximadamente 6.000 inmigrantes que actualmente están acogidos en los distintos espacios habilitados.

Una de las principales actuaciones en marcha incluye la construcción de una nueva carpa en Loma Colmenar, que se sumará a los 1.200 ya existentes. Este punto ha sido escenario de tensiones, como un motín ocurrido esta semana que provocó el despido de un vigilante de seguridad.

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Además, se están llevando a cabo trabajos en la Hípica para ampliar espacios destinados a mujeres y niños que actualmente duermen en la calle. Lamentablemente, este lugar también ha sido escenario de un grave incidente, donde una mujer fue apuñalada.

Otra de las iniciativas incluye las obras en el antiguo campo de fútbol de Caballería, donde se planea habilitar un nuevo asentamiento para inmigrantes, aunque aún no se ha concretado el uso exacto de estos espacios. Asimismo, se están acondicionando carpas junto a la mezquita de Sidi Embarek.

Ángel Víctor Torres también indicó que se seguirán habilitando espacios temporales para gestionar la situación, asegurando que todos los inmigrantes que no tengan derecho a permanecer en el país serán devueltos. «Si es necesario abrir más espacios para evitar que alguien pase la noche en la calle, lo haremos en consenso con las autoridades locales», concluyó.