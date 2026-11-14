La Justicia ha ordenado esta semana el cese total de la actividad del grupo neonazi Núcleo Nacional.

MDyC Ceuta recuerda que hace 5 años llevó a Vox a los Juzgados por la filtración de un chat de WhatsApp con mensajes racistas, y destaca la importancia de denunciar las agresiones racistas que sufren muchos ceutíes.

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