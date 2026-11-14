Un análisis de pisos.com ha revelado que solo un 31,9% de las viviendas en España dispone de garaje, mientras que un 68,1% no cuenta con este servicio. Esta situación refleja que contar con garaje sigue siendo una característica poco habitual en el mercado residencial español.

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Las comunidades autónomas presentan diferencias significativas en la disponibilidad de garaje. Galicia lidera esta clasificación con un 40,5%, seguida de Cantabria (38,4%) y Castilla-La Mancha (37,9%). Otras comunidades como Andalucía (37,6%), Canarias (36,6%) y Baleares (34,9%) también superan la media nacional.

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Por el contrario, la Comunidad de Madrid tiene la proporción más baja de viviendas con garaje, alcanzando solo un 25,1%, seguida de la Comunidad Valenciana (26,3%) y Asturias (26,8%). Cataluña presenta un 29,7% de inmuebles con garaje, lo que está dos puntos porcentuales por debajo de la media española.

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A nivel provincial, Pontevedra destaca con el mayor porcentaje, alcanzando un 48,2% de los inmuebles con garaje, seguida por Valladolid (45,9%) y Málaga (45,5%). En cambio, Córdoba registra el porcentaje más bajo con solo un 20,9% de viviendas con aparcamiento.

El análisis también señala que en las capitales de provincia las diferencias son más marcadas. Guadalajara destaca con un 54,2% de inmuebles con garaje, mientras que Cádiz presenta el porcentaje más bajo, con apenas un 7,1%. Estas diferencias reflejan cómo las características urbanas y la configuración del parque residencial influyen en la disponibilidad de garajes.