Ana Belén Castaño, candidata de Vox Ceuta al Congreso, ha lanzado severas críticas hacia el Gobierno actual, calificándolo de «corrupto, mafioso y criminal». Estas declaraciones se realizaron durante una actividad de pegada de carteles.

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Castaño subrayó la importancia de las próximas elecciones, sugiriendo que podrían ser la «única oportunidad» para destituir al actual Gobierno, destacando su impacto negativo tanto en España como en Ceuta.

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