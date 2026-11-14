Vox ha lanzado duras críticas hacia Pedro Sánchez y el PSOE por su manejo de la situación en Ceuta, señalando una falta de defensa adecuada para la ciudad.

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Santiago Abascal, líder de Vox, cuestiona la política del gobierno de Sánchez, preguntando por qué genera conflictos diplomáticos con Italia mientras permanece en silencio ante lo que consideran una «invasión» de Ceuta. Abascal sostiene que Sánchez actúa como «candidato de Marruecos a la presidencia del Gobierno de España».

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