El candidato del Partido Popular (PP) al Congreso, Juan Peñalver, ha expresado su desacuerdo con la gestión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Ceuta, señalando lo que él denomina como una «sumisión» del partido a Marruecos.

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Peñalver ha prometido medidas contundentes contra los okupas ilegales, asegurando que serán desalojados «a la puñetera calle» en un plazo de 48 horas. Esta declaración busca atraer la atención de los ceutíes preocupados por la ocupación de viviendas en la ciudad.

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Asimismo, el candidato del PP criticó que el PSOE aún no haya logrado la aprobación de un decreto que agilice el proceso de devoluciones de inmigrantes, un tema que ha generado un intenso debate en la región debido a la situación en la frontera.

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Durante su intervención, Peñalver defendió su propuesta de un plan de un millón de viviendas, que incluye la construcción de nuevos hogares en España para afrontar la crisis de vivienda que afecta a muchas familias.

En este sentido, hizo un llamado al PSOE y al gobierno local para que prioricen la solución a estos problemas, en lugar de centrarse en actos simbólicos, como el reciente evento organizado en el muelle de Poniente.

La crítica directa al acto del PSOE refleja la polarización política en Ceuta, donde los partidos buscan posicionarse de manera clara ante los votantes en las próximas elecciones.