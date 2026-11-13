El Partido Popular de Ceuta ha celebrado hoy el acto de inicio de su campaña electoral bajo el lema El cambio necesario. Este evento ha contado con la presencia de candidatos, afiliados y simpatizantes del partido.

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Durante la jornada, se compartieron propuestas y se reafirmó el compromiso con el futuro de Ceuta. El acto se presentó como un encuentro de convivencia y reflexión política.

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