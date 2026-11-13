El Partido Popular de Ceuta ha manifestado la necesidad de un cambio en España que devuelva la confianza, concordia y respeto a las instituciones. Según el partido, es imprescindible que Ceuta cuente con un Gobierno que escuche, comprenda y defienda la ciudad con hechos.

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Alberto Núñez Feijóo es señalado como la persona adecuada para liderar esta nueva etapa. El partido destaca la importancia de recuperar la convivencia y afrontar desafíos como una política migratoria responsable. Esperan que el próximo 29 de noviembre marque el inicio de este cambio.

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