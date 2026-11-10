El Mallorca – Córdoba se juega el sábado 14 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Mallorca – Córdoba

Mallorca – Córdoba Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 14

LaLiga Hypermotion, jornada 14 Fecha: sábado 14 de noviembre

sábado 14 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadi Mallorca Son Moix (Palma de Mallorca)

El Estadi Mallorca Son Moix acogerá el encuentro entre el Mallorca y el Córdoba, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga Hypermotion. El Mallorca se sitúa en la 6ª posición con 22 puntos tras 12 partidos, habiendo anotado 15 goles y recibido 7. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias y 3 empates, manteniéndose invicto. Por su parte, el Córdoba ocupa el 11º lugar con 19 puntos en 13 partidos, con un balance de 22 goles a favor y 22 en contra. En sus últimas 5 jornadas, ha conseguido 3 victorias, 1 empate y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Mallorca: 6º con 22 puntos en 12 partidos (15 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 3 empates y 0 derrotas (resultados: V-E-E-V-E)

Córdoba: 11º con 19 puntos en 13 partidos (22 goles a favor y 22 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-E-V-V-D)

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