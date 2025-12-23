El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha elevado a diligencias previas la investigación contra un sacerdote denunciado por presuntos delitos de agresión sexual y amenazas. Según la información adelantada por el diario Ideal de Granada, los hechos habrían ocurrido el pasado mes de mayo y constan de dos episodios diferenciados que ahora están bajo lupa judicial.

El relato de la víctima sitúa el inicio del conflicto en la festividad de Las Cruces. De acuerdo con los detalles publicados por el rotativo granadino, la mujer, de unos 40 años, recriminó al clérigo que le hubiera tomado una fotografía sin su consentimiento en una plaza pública. Ante esta queja, el sacerdote habría reaccionado de forma obscena, forzando presuntamente el contacto físico de las manos de la denunciante con sus zonas íntimas.

Posteriormente, la denuncia presentada ante la Guardia Civil añade un segundo incidente ocurrido en el interior de una iglesia, donde el investigado habría solicitado favores sexuales a la mujer.

Evolución del proceso judicial

Aunque inicialmente el caso se tramitó como un delito leve, el recurso de la defensa de la víctima ha provocado que el juzgado transforme el procedimiento en diligencias previas, un paso que el propio sacerdote ha recurrido este mismo mes.

La posición de la Iglesia

Por su parte, el Arzobispado de Granada ha emitido un comunicado en el que reconoce tener constancia del proceso, aunque recalca que la causa que ellos identifican se refiere a un delito leve de amenazas. La institución ha hecho hincapié en varios puntos: