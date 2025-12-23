Un juzgado de Granada ha abierto una investigación contra un sacerdote tras la denuncia de una mujer que acusa al clérigo de presuntos delitos de agresión sexual y amenazas, según fuentes judiciales y de seguridad consultadas por los medios de comunicación.

Los hechos que motivan la investigación se remontan al pasado 7 de mayo, cuando la denunciante aseguró que el sacerdote realizó comentarios y gestos de índole sexual tras una misa y, en un segundo episodio dentro de una iglesia, le habría pedido actos de carácter sexual, según adelanta la prensa local.

Inicialmente, la causa se tramitó como un delito leve de amenazas, pero tras un recurso presentado por la parte denunciante, el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada acordó elevar la investigación incorporando también la presunta agresión sexual.

Fuentes judiciales han explicado que, hasta el momento, no se ha tomado declaración oficial a ninguna de las partes y que el procedimiento se encuentra en fase de instrucción, por lo que aún no se han adoptado medidas cautelares contra el religioso.

El Arzobispado de Granada ha emitido un comunicado señalando que el sacerdote ha colaborado plenamente con las autoridades y ha recordado que no existe una resolución condenatoria firme, subrayando la necesidad de respetar la presunción de inocencia consagrada en la Constitución.

La investigación sigue abierta y será la justicia quien determine en las próximas semanas si procede imputar formalmente al sacerdote por los hechos denunciados.