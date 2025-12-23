La Agencia Tributaria ha confirmado un hito histórico en las arcas públicas. A falta de un mes para cerrar el ejercicio, la recaudación de 2025 ya ha superado los 301.355 millones de euros, batiendo el récord absoluto registrado en todo el año anterior (294.734 millones). Este incremento del 10% interanual sitúa a España en una senda de ingresos fiscales inédita, impulsada por el dinamismo del empleo, el consumo y cambios normativos clave.

Los tres pilares del récord recaudatorio

El crecimiento de los ingresos se apoya fundamentalmente en tres figuras impositivas que han mostrado una fortaleza superior a la esperada:

IRPF (Impuesto sobre la Renta): Es el principal motor, con 133.282 millones ingresados (+10,1%). La mejora de la masa salarial, el aumento del empleo y el crecimiento de las retenciones sobre las pensiones (que suben un 11%) explican este avance. Además, el resultado neto de la campaña de la renta se disparó un 83,2%, influido en parte por el retraso de pagos del año pasado derivados de la DANA en Valencia. IVA (Impuesto sobre el Consumo): Ha aportado 94.416 millones (+9,3%). Este dato refleja la solidez del consumo interno y, de forma significativa, el fin de las rebajas fiscales en la electricidad y los alimentos básicos, que han devuelto al Estado miles de millones en ingresos adicionales. Impuesto sobre Sociedades: Alcanza los 35.942 millones. El crecimiento aquí (+5,9%) está marcado por la reforma fiscal que impone un tipo mínimo global a las multinacionales y limita la compensación de pérdidas, aportando por sí sola más de 5.400 millones de euros.

Presión fiscal y contexto europeo

Pese al volumen récord de recaudación, la presión fiscal en España se mantiene estable en el entorno del 36,7% del PIB. Esta cifra sigue siendo notablemente inferior a la de las grandes potencias de la Eurozona:

País Presión Fiscal (aprox.) España 36,7% Alemania ~41% Francia ~45% Italia ~43%

Factores extraordinarios y devoluciones

No todo han sido ingresos netos. Hacienda ha tenido que hacer frente a devoluciones importantes (2.339 millones de euros) debido a sentencias judiciales, destacando el caso de los mutualistas y las resoluciones del Tribunal Constitucional contra medidas fiscales aprobadas en legislaturas anteriores.

Por otro lado, los impuestos especiales muestran un comportamiento desigual: mientras la recaudación por electricidad sube casi un 48% tras recuperarse el tipo ordinario, el impuesto sobre el alcohol retrocede un 2,3%. Como novedad, el nuevo gravamen sobre vapeadores y cigarrillos electrónicos ha aportado sus primeros 26 millones de euros.