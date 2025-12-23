Una mujer de 54 años fue hallada sin vida el domingo por la mañana en el interior de su vivienda en Barakaldo (Bizkaia) y la autopsia ha confirmado que su muerte fue violenta, según han informado fuentes policiales y de medios locales.

Los hechos se produjeron sobre las 11:30 horas, cuando las hijas de la víctima alertaron a la Ertzaintza tras encontrar el cuerpo de su madre en el baño de su domicilio. Agentes de la Policía Autónoma y personal sanitario se desplazaron al lugar, donde se constató la ausencia de vida.

Pocas horas después, los investigadores detuvieron a un hombre de 27 años, de nacionalidad española, como presunto autor de los hechos. El detenido está siendo investigado por su posible implicación en el suceso y permanece en dependencias policiales mientras continúa la investigación.

La autopsia practicada al cadáver ha determinado que la mujer falleció por asfixia mecánica, presuntamente con las manos. A partir de estos indicios, los agentes mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias que rodean el crimen.

Las autoridades y colectivos sociales han condenado este suceso, que se enmarca en un contexto más amplio de violencia contra las mujeres, e instan a la sociedad a rechazar cualquier forma de agresión y discriminación.