La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud, ha puesto en marcha la maquinaria para el próximo Mercadillo de Ramadán, que se celebrará del 2 al 8 de marzo. Esta iniciativa busca transformar la céntrica Plaza de los Reyes en un zoco tradicional que sirva como punto de encuentro cultural y comercial.

Según los detalles publicados por El Faro de Ceuta, la convocatoria destaca por ofrecer puestos totalmente gratuitos, eximiendo a los participantes del pago de tasas por ocupación de la vía pública.

Claves de la convocatoria

El evento está diseñado para empresas, comercios legalmente constituidos y asociaciones sin ánimo de lucro. Los seleccionados deberán cumplir con un horario de apertura de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Ubicación: Plaza de los Reyes.

Plaza de los Reyes. Espacio: Carpas de 3×2 metros.

Carpas de 3×2 metros. Compromiso: La inscripción obliga a participar durante los siete días que dura el evento.

¿Qué se puede vender?

Para mantener la esencia de la festividad, la organización ha estipulado que los productos deben tener una identidad propia del Ramadán. Entre los artículos permitidos se encuentran:

Gastronomía: Dulces tradicionales y alimentos no perecederos.

Dulces tradicionales y alimentos no perecederos. Moda y estética: Trajes típicos y cosmética.

Trajes típicos y cosmética. Artesanía: Decoración, regalos y objetos artesanales.

Proceso de inscripción y criterios de selección

El plazo para solicitar uno de los 11 puestos disponibles es de 10 días naturales a partir del 23 de febrero de 2026. El trámite debe realizarse obligatoriamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Ciudad.

Debido al número limitado de espacios, la adjudicación se regirá por los siguientes criterios:

Orden de llegada: Prioridad para las primeras solicitudes registradas. Variedad: Se buscará evitar la saturación de un mismo tipo de producto. Temática: Adecuación estricta a la esencia del Ramadán.