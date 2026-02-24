El Consejo de Ministros aprueba hoy la liberación de los documentos secretos sobre la intentona golpista de 1981. Pedro Sánchez asegura que la medida busca «saldar una deuda histórica» con la democracia española.

Cuarenta y cinco años después de que los disparos de Tejero resonaran en el Congreso de los Diputados, los secretos que rodean aquella jornada comienzan a ver la luz. El Gobierno de España oficializa este martes la desclasificación de los documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, una decisión que marcará un antes y un después en el acceso a la memoria histórica del país.

«La memoria no puede estar bajo llave»

El anuncio fue realizado ayer por el presidente Pedro Sánchez, coincidiendo con el aniversario exacto de la asonada. Según el jefe del Ejecutivo, la transparencia es una herramienta indispensable para fortalecer el sistema democrático: «La memoria no puede estar bajo llave», afirmó, subrayando que esta apertura documental es necesaria para cerrar las heridas y dudas que aún persisten en la sociedad española.

Un adelanto a la reforma de la Ley de Secretos Oficiales

Esta medida llega en un contexto político complejo. El Gobierno ha decidido ejecutar la desclasificación mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, adelantándose así a la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

Aunque el nuevo proyecto de ley —aprobado por el Ejecutivo el pasado julio— establece un plazo de 45 años para que los secretos salgan a la luz, su tramitación parlamentaria se encuentra bloqueada por falta de apoyos. Con el paso de hoy, el Gobierno aplica «de facto» ese criterio temporal de 45 años específicamente para los hechos del 23F.

Incógnitas sobre el contenido: ¿Habrá grabaciones?

La gran pregunta que expertos e historiadores se hacen es el alcance real de los archivos que se publicarán mañana miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).