En otoño vuelven los síntomas de alergia —estornudos, picor de ojos, congestión y tos— y en Ceuta la cercanía al mar y los episodios de levante incrementan la humedad interior y el riesgo de moho, según AEMET; además, el uso de calefacción altera las rutinas domésticas.
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No se trata de limpiar más, sino de actuar sobre los desencadenantes domésticos: polvo en superficies, ácaros en textiles, alérgenos en cortinas y ropa, y moho cuando hay humedad.
Ventila con criterio: aire fresco sin acumular polen
Ventilar es útil, pero debe hacerse en momentos que reduzcan la entrada de polen y humedad. Prefiera ventilaciones cortas y regulares; evitar mantener ventanas «a medio abrir» durante horas reduce la entrada continua de partículas.
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Si observa que los síntomas empeoran al salir o con el aire exterior, cambie el horario de ventilación hasta encontrar el que le funcione. Aproveche también las ocasiones en que cambia la ropa de verano a otoño para ventilar armarios y prendas guardadas.
Limpieza útil: prioridad a lo que acumula polvo
En hogares con personas alérgicas, las tareas más eficaces son las que eliminan polvo sin dispersarlo. Cuando limpie:
- Use paños húmedos o aspirador con filtro HEPA en lugar de barrer en seco.
- Inspeccione y lave regularmente textiles: fundas, alfombras, cortinas y cojines.
- Retire el polvo de repisas, estanterías y marcos donde se deposita con facilidad.
- No sacuda mantas o ropa dentro de casa; así evita remover partículas.
Textiles: la ropa y la cama marcan la diferencia
Las prendas y la ropa de cama que pasan más tiempo en el interior concentran alérgenos. Adopte estas rutinas:
- Lave sábanas y fundas con regularidad según las indicaciones del fabricante.
- Revise cortinas y colchas y programe su lavado si los tejidos retienen polvo.
- Guarde la ropa exterior en fundas o recipientes cerrados cuando no se use.
- Si usa secadora, siga las instrucciones del fabricante y evite que la estancia quede cargada de humedad.
En Ceuta, no deje ropa húmeda en espacios cerrados: la humedad favorece el moho, que agrava las alergias.
Humedad y moho: actuar al principio
Olor a humedad, manchas o puntos oscuros en esquinas o detrás de muebles son señales de alerta. Ventilar, controlar condensaciones y revisar cómo seca la ropa son medidas preventivas.
Si el problema persiste, conviene identificar la causa —filtraciones, condensación o mala ventilación— antes de tapar los síntomas; busque asesoramiento técnico para una solución adecuada.
Hábitos diarios que reducen el contacto con alérgenos
Pequeñas acciones diarias reducen partículas en el interior:
- Al llegar a casa, cámbiese o ventile la ropa de la calle si nota que empeora sus síntomas.
- Limpie la suela del calzado exterior para no arrastrar polvo al hogar.
- Dote de especial cuidado al polvo en dormitorios: allí pasa más tiempo inmóvil y la exposición es mayor.
- Mantenga los filtros y el mantenimiento de aparatos domésticos según las instrucciones del fabricante.
Cuándo conviene consultar
Consulte a un profesional de la salud si los síntomas son persistentes, afectan el descanso o requiere medicación con frecuencia. Un diagnóstico y un plan de manejo adecuados mejoran la calidad de vida también en Ceuta, donde las condiciones domésticas influyen en la exposición a alérgenos.
Con medidas prácticas —ventilación planificada, limpieza dirigida a textiles y control de la humedad— se reducen las molestias y se hace la casa más compatible con la temporada de otoño.