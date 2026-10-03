En otoño vuelven los síntomas de alergia —estornudos, picor de ojos, congestión y tos— y en Ceuta la cercanía al mar y los episodios de levante incrementan la humedad interior y el riesgo de moho, según AEMET; además, el uso de calefacción altera las rutinas domésticas.

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No se trata de limpiar más, sino de actuar sobre los desencadenantes domésticos: polvo en superficies, ácaros en textiles, alérgenos en cortinas y ropa, y moho cuando hay humedad.

Ventila con criterio: aire fresco sin acumular polen

Ventilar es útil, pero debe hacerse en momentos que reduzcan la entrada de polen y humedad. Prefiera ventilaciones cortas y regulares; evitar mantener ventanas «a medio abrir» durante horas reduce la entrada continua de partículas.

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Si observa que los síntomas empeoran al salir o con el aire exterior, cambie el horario de ventilación hasta encontrar el que le funcione. Aproveche también las ocasiones en que cambia la ropa de verano a otoño para ventilar armarios y prendas guardadas.

Limpieza útil: prioridad a lo que acumula polvo

En hogares con personas alérgicas, las tareas más eficaces son las que eliminan polvo sin dispersarlo. Cuando limpie:

Use paños húmedos o aspirador con filtro HEPA en lugar de barrer en seco.

Inspeccione y lave regularmente textiles: fundas, alfombras, cortinas y cojines.

Retire el polvo de repisas, estanterías y marcos donde se deposita con facilidad.

No sacuda mantas o ropa dentro de casa; así evita remover partículas.

Textiles: la ropa y la cama marcan la diferencia

Las prendas y la ropa de cama que pasan más tiempo en el interior concentran alérgenos. Adopte estas rutinas:

Lave sábanas y fundas con regularidad según las indicaciones del fabricante.

Revise cortinas y colchas y programe su lavado si los tejidos retienen polvo.

Guarde la ropa exterior en fundas o recipientes cerrados cuando no se use.

Si usa secadora, siga las instrucciones del fabricante y evite que la estancia quede cargada de humedad.

En Ceuta, no deje ropa húmeda en espacios cerrados: la humedad favorece el moho, que agrava las alergias.

Humedad y moho: actuar al principio

Olor a humedad, manchas o puntos oscuros en esquinas o detrás de muebles son señales de alerta. Ventilar, controlar condensaciones y revisar cómo seca la ropa son medidas preventivas.

Si el problema persiste, conviene identificar la causa —filtraciones, condensación o mala ventilación— antes de tapar los síntomas; busque asesoramiento técnico para una solución adecuada.

Hábitos diarios que reducen el contacto con alérgenos

Pequeñas acciones diarias reducen partículas en el interior:

Al llegar a casa, cámbiese o ventile la ropa de la calle si nota que empeora sus síntomas.

Limpie la suela del calzado exterior para no arrastrar polvo al hogar.

Dote de especial cuidado al polvo en dormitorios: allí pasa más tiempo inmóvil y la exposición es mayor.

Mantenga los filtros y el mantenimiento de aparatos domésticos según las instrucciones del fabricante.

Cuándo conviene consultar

Consulte a un profesional de la salud si los síntomas son persistentes, afectan el descanso o requiere medicación con frecuencia. Un diagnóstico y un plan de manejo adecuados mejoran la calidad de vida también en Ceuta, donde las condiciones domésticas influyen en la exposición a alérgenos.

Con medidas prácticas —ventilación planificada, limpieza dirigida a textiles y control de la humedad— se reducen las molestias y se hace la casa más compatible con la temporada de otoño.

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