Con la llegada del otoño y más horas con puertas y ventanas cerradas, en Ceuta muchas personas notan estornudos, picor de ojos o congestión.

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Renovar el aire, controlar la humedad y reducir la presencia de partículas dentro de la vivienda disminuye las molestias en personas alérgicas. Estas pautas prácticas están pensadas para pisos y casas de Ceuta.

Ventilar bien: no es solo abrir, es hacerlo con sentido

Ventilar renueva el aire y reduce la concentración de partículas; en otoño conviene equilibrar renovación y control de la humedad.

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Ventila en momentos adecuados : evita hacerlo cuando haya episodios de polvo o cuando sople levante con intensidad, y prioriza las horas de menor tráfico si vives junto a vías concurridas.

: evita hacerlo cuando haya episodios de polvo o cuando sople levante con intensidad, y prioriza las horas de menor tráfico si vives junto a vías concurridas. Mejor varias entradas cortas que una larga y sin control : así se renueva el aire sin enfriar en exceso ni favorecer condensación.

: así se renueva el aire sin enfriar en exceso ni favorecer condensación. Busca ventilación cruzada: abrir ventanas en dos zonas opuestas renueva el aire con más eficacia que una sola apertura.

Control de la humedad: el aire húmedo suele empeorar el problema

La humedad elevada favorece la proliferación de ácaros y mohos, que agravan síntomas respiratorios y oculares.

Atiende señales como condensación en ventanas, manchas de humedad o olores persistentes en armarios y rincones cerrados. Tras duchas y cocinado, conviene extraer aire o ventilar brevemente.

Revisa puntos fríos y rincones : detrás de muebles junto a paredes exteriores y en baños poco ventilados.

: detrás de muebles junto a paredes exteriores y en baños poco ventilados. Seca tras usos : ventila o utiliza extracción tras duchas y al cocinar.

: ventila o utiliza extracción tras duchas y al cocinar. Evita secar ropa en interior sin ventilación: si lo haces, acompaña con renovación del aire y, cuando proceda, extracción.

Limpieza enfocada: menos “a fondo” y más constante

Una rutina regular reduce polvo y alérgenos sin emplear limpiezas exhaustivas que dispersan partículas.

Prioriza suelos y superficies donde se acumula el polvo : zonas de paso y dormitorios.

: zonas de paso y dormitorios. No sacudas textiles : mejor aspirar con filtro o limpiar con paño húmedo para evitar reactivar partículas.

: mejor aspirar con filtro o limpiar con paño húmedo para evitar reactivar partículas. Ventila después de limpiar: renovar el aire al terminar ayuda a eliminar residuos suspendidos.

Dormitorio: el espacio donde más se nota

El dormitorio es donde se concentra mayor exposición diaria; ajustar su entorno reduce molestias nocturnas.

Ropa de cama : lava y airea con regularidad según el tejido.

: lava y airea con regularidad según el tejido. Almacenamiento : evita guardar textiles en cajas abiertas donde se acumula polvo.

: evita guardar textiles en cajas abiertas donde se acumula polvo. Superficies: reduce objetos y alfombras cerca de la cama si sospechas que empeoran los síntomas.

Ropa, cortinas y otros textiles

Textiles actúan como reservorios de polvo; prioriza los elementos más próximos a la zona de descanso.

Lava y renueva según el tipo de tejido y las indicaciones del fabricante.

y las indicaciones del fabricante. Reduce decoración textil en dormitorios si el problema es recurrente.

Si usas dispositivos de filtración o humidificación

Purificadores y humidificadores pueden ayudar, pero su beneficio depende del modelo, del mantenimiento y del tamaño de la estancia.

Purificadores : los equipos con filtros adecuados (por ejemplo, HEPA) pueden reducir partículas; sigue las instrucciones del fabricante y cambia filtros según recomiendan.

: los equipos con filtros adecuados (por ejemplo, HEPA) pueden reducir partículas; sigue las instrucciones del fabricante y cambia filtros según recomiendan. Humidificadores: úsalos solo si controlas la humedad interior para evitar sobrehumedecer y favorecer mohos.

Cuándo pedir orientación

Si los síntomas son frecuentes o interfieren con la vida diaria, consulte con un profesional sanitario. La alergia requiere un plan individualizado.

En Ceuta, para orientación sanitaria diríjase al Servicio de Salud de la Ciudad Autónoma o al centro de salud de referencia; ellos pueden valorar síntomas y recomendar pruebas o tratamientos específicos.

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