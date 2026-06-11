La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) ha elevado una denuncia formal ante el Fiscal General del Rey en el Tribunal de Casación de Rabat tras un polémico incidente ocurrido en el paso fronterizo de Bab Sebta. La organización exige una investigación exhaustiva hacia los agentes de aduanas implicados por presuntos malos tratos, abuso de poder y vulneración de la intimidad contra el letrado Abdelatif Qenjaa, miembro del Colegio de Abogados de Tetuán.

Según las informaciones publicadas por el medio El Faro de Ceuta, los hechos se desencadenaron el pasado martes 26 de mayo de 2026 durante un control rutinario de vehículos. La AMDH sostiene que la inspección excedió por completo los límites legales, convirtiéndose en una acción «humillante y atentatoria contra la dignidad humana».

Inspección ilegal de documentos privados y violencia verbal

El afectado, quien además es un reconocido activista de derechos humanos y miembro de Transparencia Marruecos, relató haber sido víctima de métodos provocadores y violencia verbal. Durante el registro de su automóvil y sus pertenencias personales, los aduaneros presuntamente revisaron y retuvieron:

Su talonario de cheques y documentos comerciales de su bufete.

Expedientes confidenciales relativos a sus clientes.

Un informe médico cerrado y confidencial dirigido a otro especialista.

Ante la gravedad de la situación, el abogado se vio obligado a solicitar la intervención de un agente de la Policía presente en el puesto fronterizo para que dejara constancia de la flagrante violación de su privacidad y del secreto profesional.

Un precedente peligroso para el Estado de derecho

«Estos hechos constituyen una grave vulneración de la dignidad humana y de los derechos y libertades fundamentales garantizados por la Constitución y la ley», recoge la denuncia de la AMDH.

La asociación destaca la especial gravedad del asunto debido al perfil de Qenjaa. Al identificarse explícitamente como abogado y activista, los agentes debieron garantizar la protección jurídica que ampara su profesión. La organización señala que este comportamiento no solo vulnera la legislación nacional, sino que también contraviene los tratados internacionales ratificados por Marruecos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Exigencia de responsabilidades y fin de la impunidad

La denuncia formalizada en Rabat solicita de manera urgente una investigación judicial que sea «imparcial e independiente» para esclarecer la verdad de lo ocurrido en Bab Sebta.

La AMDH reclama que se identifique y sancione a los funcionarios implicados para asegurar que no exista impunidad ante los abusos de autoridad, garantizando así que los controles en los puestos fronterizos se adecuen estrictamente al respeto de los derechos humanos y a las normativas legales vigentes.