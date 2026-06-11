La Asociación Unificada de Taxis propone implantar el modelo de éxito de Málaga, que permite a los profesionales seguir trabajando en caso de avería y reduce los tiempos de espera de los usuarios.

La falta de un sistema de vehículos de sustitución está poniendo en jaque la continuidad del servicio público del taxi en Ceuta. Así lo ha denunciado la Asociación Unificada de Taxis, que urge a la administración local a buscar soluciones inmediatas ante una situación que califica de «alarmante»: actualmente, cerca de 30 taxis se encuentran inmovilizados por averías mecánicas, lo que supone un golpe crítico para la limitada flota operativa de la ciudad.

Esta parálisis masiva de vehículos no solo afecta al bolsillo de los profesionales, sino que repercute directamente en la movilidad urbana de Ceuta, incrementando notablemente los tiempos de espera.

Un doble impacto: pérdidas económicas y usuarios desatendidos

Cuando un taxi entra al taller, las consecuencias se extienden en dos direcciones:

Para el ciudadano: Se reduce drásticamente la capacidad de respuesta ante la demanda diaria. Los colectivos más vulnerables y dependientes de este transporte —como personas mayores, trabajadores y estudiantes — son los principales perjudicados.

Se reduce drásticamente la capacidad de respuesta ante la demanda diaria. Los colectivos más vulnerables y dependientes de este transporte —como — son los principales perjudicados. Para el taxista: Al no disponer de un coche de reemplazo, la licencia queda inactiva durante días o semanas. Esto se traduce en una pérdida total de ingresos de forma inmediata para el autónomo, mientras que la ciudad pierde un servicio esencial, especialmente grave en el caso de los vehículos adaptados para personas con discapacidad.

«No puede permitirse que decenas de licencias queden paralizadas por simples fallos mecánicos. El taxi es una pieza clave para la ciudad», insisten desde la Asociación.

El «espejo» de Málaga: una solución testada y eficaz

Para resolver esta crisis, el sector ceutí propone mirar hacia Málaga, ciudad que ya ha implementado con éxito una normativa específica. Fruto de un acuerdo estratégico entre el Ayuntamiento malagueño y la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (AUMAT), los profesionales de la Costa del Sol ya pueden recurrir a coches de sustitución para garantizar la continuidad de su actividad económica y el transporte de los ciudadanos.

El modelo de Málaga destaca por su flexibilidad contractual. Los taxistas pueden disponer de un vehículo provisional a través de diversas modalidades sin necesidad de tramitar una nueva licencia:

Renting

Arrendamiento ordinario

Arrendamiento financiero

Estrictos requisitos de seguridad

Para que estos vehículos de sustitución puedan operar legítimamente, la normativa malagueña exige un estándar idéntico al del coche titular. Los vehículos de reemplazo deben contar con:

Rotulación oficial, taxímetro homologado y módulo luminoso.

y módulo luminoso. Documentación en regla: póliza de seguro específica, ficha técnica, permiso de circulación y boletín metrológico vigente.

Una revisión municipal favorable que avale los estándares de seguridad y confort exigidos por el Consistorio.

La Asociación Unificada de Taxis de Ceuta considera fundamental que las administraciones competentes estudien de forma prioritaria la creación de un marco legal homólogo. Una medida que definen como «justa para los trabajadores y altamente beneficiosa para los usuarios» que confían cada día en este medio de transporte.