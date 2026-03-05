El sueño mundialista de Ceuta ha dado un paso firme en la Cámara Alta. La senadora del Partido Popular, Cristina Díaz, ha defendido con éxito una moción para que la ciudad autónoma no se quede al margen del Mundial de Fútbol 2030, que España organizará junto a Marruecos y Portugal. Según informa el medio El Pueblo de Ceuta, la propuesta ha logrado un valioso respaldo del Grupo Socialista, sentando las bases para un trabajo conjunto en beneficio de la ciudad.

Una propuesta basada en la historia y la convivencia

A diferencia de otras candidaturas, la propuesta de Díaz no busca albergar partidos ni requiere grandes inversiones en estadios. El enfoque es estratégico y cultural. La senadora destacó que Ceuta es el nexo histórico perfecto entre los tres países organizadores:

Herencia portuguesa: Presente desde el siglo XV.

Presente desde el siglo XV. Legado islámico: Representado en las Murallas Meriníes y la Puerta Califal.

Representado en las Murallas Meriníes y la Puerta Califal. Realidad española: Como puente europeo en el norte de África.

Díaz subrayó que la ciudad es un «ejemplo de convivencia multicultural» donde comunidades cristianas, musulmanas, judías e hindúes comparten el día a día, un valor que encaja con el espíritu de respeto y tolerancia que promueve la FIFA.

Actividades institucionales y culturales

La iniciativa plantea que Ceuta sea el escenario de reuniones técnicas, exposiciones y eventos institucionales vinculados al torneo. Se busca aprovechar el «alcance simbólico» de la ciudad para proyectar una imagen de cooperación internacional.

Durante el debate, se hizo mención al excelente momento deportivo que atraviesa la autonomía, impulsado por el reciente ascenso del AD Ceuta a Segunda División, lo que demuestra la pasión y el respaldo social que el fútbol genera en la región.

Apoyo unánime

Lo más destacado de la jornada fue el consenso político. El Grupo Socialista en el Senado valoró positivamente la moción, comprometiéndose a avanzar de la mano con el PP para que Ceuta sea reconocida como una pieza clave en el engranaje del Mundial 2030.