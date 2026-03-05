En el fútbol, el dinero no siempre garantiza goles, pero suele dictar la posición en la tabla. Sin embargo, la AD Ceuta está empeñada en dinamitar esta máxima. Tras la publicación de los límites salariales por parte de LaLiga, el club caballa ha emergido como la anomalía más positiva de Segunda División: es el equipo que más rinde por encima de sus posibilidades económicas en toda la categoría.

Un salto de 13 posiciones sobre el papel

Las cifras oficiales sitúan al Ceuta en el vagón de cola financiero con un límite de 6,91 millones de euros. En una liga donde los presupuestos suelen marcar el destino, la lógica situaría a los de José Juan Romero en puestos de descenso (20.º). La realidad, sin embargo, es que el equipo marcha séptimo, a solo un paso de los puestos de play-off de ascenso.

Esta diferencia de 13 posiciones es la más amplia de la categoría, superando con creces a otros equipos revelación como el Almería (+8), el Castellón o el Burgos.

Hambre frente a talonario

El éxito del Ceuta en su año de debut en Segunda no es fruto del azar, sino de una gestión de recursos optimizada al milímetro por el tridente formado por el presidente Luhay Hamido, el director deportivo Edu Villegas y el técnico José Juan Romero.

Mercado de invierno: El escaso margen salarial impidió fichajes de relumbrón en enero, una situación que Romero resumió con su ya famosa metáfora del «chalet en Zahara de los Atunes»: no se puede comprar lujo cuando el presupuesto es de clase media-baja.

La paradoja del Granada: Mientras el Ceuta vuela alto con 6,9 millones, el Granada CF cierra la tabla económica con apenas 4,3 millones, una cifra sorprendente para un proyecto con aspiraciones teóricamente mayores.

La permanencia, un objetivo superado

Con 44 puntos ya en el casillero, el Ceuta tiene la salvación virtualmente en el bolsillo. Lejos de conformarse con la estabilidad, el vestuario caballa mantiene el discurso de la «ilusión y el hambre» para seguir mirando hacia los puestos de privilegio.