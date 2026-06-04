Los populares afean que el Ejecutivo central deje la decisión final en manos del Consejo de Ministros mientras es la Ciudad Autónoma la que financia el estudio técnico de viabilidad.

El Partido Popular de Ceuta ha criticado duramente la brecha existente entre los anuncios públicos del delegado del Gobierno y la realidad oficial de los despachos en Madrid respecto a la futura línea marítima de Obligación de Servicio Público (OSP) entre Ceuta y Málaga. Según los populares, mientras la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma escenificaba un impulso político a la iniciativa, la respuesta oficial del Ejecutivo central a una pregunta parlamentaria del diputado nacional Javier Celaya revela que no existe ningún compromiso firme ni plazos concretos.

La polémica se remonta al pasado 26 de febrero de 2026, cuando el Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad promover esta conexión. Tras el acuerdo, el delegado del Gobierno aseguró públicamente que impulsaría un estudio para justificar la declaración de la línea como conexión de interés público. Sin embargo, la contestación por escrito del Gobierno de España matiza notablemente ese entusiasmo: el Ejecutivo central se limita a afirmar que «apoya la realización de estudios» y recalca que la decisión final dependerá exclusivamente de una justificación técnica y del visto bueno del Consejo de Ministros.

La Ciudad asume el trabajo que le correspondía al Ministerio

Para el PP, esta postura supone un «frenazo» a las expectativas generadas en la sociedad ceutí. Los populares consideran especialmente sangrante que tenga que ser la propia Ciudad Autónoma la que esté costeando e impulsando el análisis de mercado y de demanda para demostrar la viabilidad de la ruta, un trabajo técnico que posteriormente será trasladado al Ministerio de Transportes.

“El delegado del Gobierno se apresuró a respaldar públicamente esta iniciativa, pero la respuesta oficial del Ejecutivo demuestra que el Ministerio sigue sin adquirir ningún compromiso concreto con Ceuta”, ha lamentado el diputado nacional del PP, Javier Celaya.

Precedentes legales sin ejecutar

Desde las filas populares recuerdan que el propio Gobierno ha admitido en su respuesta parlamentaria que existen los mecanismos legales necesarios para declarar la línea de interés público sin necesidad de cambiar las leyes vigentes. Como ejemplo de ello citan el precedente de la línea Motril-Melilla, aprobada en el año 2020 bajo el mismo paraguas normativo.

A ojos del PP, la falta de concreción con Málaga no es un hecho aislado, sino que se suma a la «parálisis» que sufre la gestión de la conectividad marítima local, donde el Gobierno de España «sigue sin resolver siquiera la situación de la línea Ceuta-Algeciras».

El Partido Popular ha concluido exigiendo al Ejecutivo central «planificación y compromisos reales» en una materia tan sensible y estratégica para el desarrollo socioeconómico de Ceuta como es el transporte, exigiendo que se pase de los anuncios en prensa a los presupuestos y decretos oficiales.