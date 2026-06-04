CEUTA. La Feria del Libro de Ceuta 2026 continúa desplegando su magia en una séptima jornada que promete emocionar a grandes y pequeños. Este jueves, 4 de junio, la programación cultural se dividirá en dos de los escenarios más emblemáticos de la ciudad: la Plaza de los Reyes y la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, ofreciendo un abanico de actividades que van desde el teatro familiar hasta la literatura histórica y de autor.

Tarde de teatro y fantasía en la Plaza de los Reyes

El epicentro al aire libre de la feria estará dedicado por completo al público familiar, transformando la Plaza de los Reyes en un gran escenario de imaginación.

19:00 h | Las aventuras de Pepita: La escritora y creadora Olga Martí será la encargada de abrir la tarde con una doble representación de su aclamada obra “Las aventuras de Pepita”, una cita idónea para despertar el amor por la lectura en los más jóvenes a través del juego y la narración viva.

La escritora y creadora Olga Martí será la encargada de abrir la tarde con una doble representación de su aclamada obra “Las aventuras de Pepita”, una cita idónea para despertar el amor por la lectura en los más jóvenes a través del juego y la narración viva. 20:30 h | Un clásico que nunca muere: El broche de oro en este espacio lo pondrá la Cía. Plata Teatro, que presentará una original adaptación de “Quijote”. Una propuesta escénica pensada para disfrutar en familia que acerca la obra de Cervantes a todos los públicos con frescura y dinamismo.

Presentaciones literarias en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez

Para quienes busquen un encuentro más íntimo con la narrativa y el debate, las salas de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez acogerán dos importantes novedades editoriales.

19:00 h | “Sáhara 75” de César Ramírez: La jornada literaria arranca con la presentación de esta obra, que promete sumergir a los asistentes en un relato cargado de memoria, historia y emociones vinculadas a un territorio tan significativo.

La jornada literaria arranca con la presentación de esta obra, que promete sumergir a los asistentes en un relato cargado de memoria, historia y emociones vinculadas a un territorio tan significativo. 20:30 h | “La decisión de Omar” de María Maja: Como cierre del día, la escritora María Maja compartirá los detalles de su último libro, una obra que invita a la reflexión y que ya ha despertado una gran expectación entre los lectores locales.