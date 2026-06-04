La propuesta, nacida desde el corazón de la afición y el patrocinio local, busca rendir un homenaje simbólico al club por su papel como nexo de unión y orgullo en la ciudad.

La Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club podría sumar un reconocimiento histórico a su identidad, al menos en el corazón de sus aficionados. La conocida Pizzería D’Armando ha anunciado la puesta en marcha de una iniciativa tan emotiva como ambiciosa: solicitar de manera simbólica que el club reciba el honor de incorporar el título de ‘Real’ a su denominación oficial.

La propuesta no nace de los despachos institucionales, sino del sentimiento a pie de calle. Desde el establecimiento ceutí explican que la idea «nace del corazón de muchos ceutíes y aficionados al fútbol». Aunque son plenamente conscientes de la complejidad burocrática que rodea a este tipo de distinciones de la Casa Real, admiten que el éxito administrativo es lo de menos.

«Somos conscientes de que este tipo de reconocimientos sigue unos procedimientos específicos y desconocemos si una propuesta de estas características podría llegar a materializarse. Para nosotros eso es lo de menos. Lo verdaderamente importante es poner en marcha un movimiento de reconocimiento hacia una entidad que ha conseguido algo extraordinario: unir a toda una ciudad bajo unos mismos colores», señalan los impulsores de la iniciativa.

Más que fútbol: Un símbolo de convivencia

Para los promotores de la campaña, la AD Ceuta FC ha trascendido lo estrictamente deportivo para convertirse en un pilar social dentro de la ciudad autónoma. En un entorno caracterizado por su riqueza multicultural, el club se ha consolidado como un motor de cohesión y un motivo de orgullo colectivo.

Unión institucional y social: El equipo ha logrado que toda la ciudadanía «reme en la misma dirección, independientemente de sus diferencias».

El equipo ha logrado que toda la ciudadanía «reme en la misma dirección, independientemente de sus diferencias». Embajador de la ciudad: Se destaca el papel de la plantilla y la entidad al llevar el nombre de Ceuta con dignidad y esfuerzo por todos los campos de España.

Se destaca el papel de la plantilla y la entidad al llevar el nombre de Ceuta con dignidad y esfuerzo por todos los campos de España. Valores: Representa el esfuerzo, la superación y la convivencia.

Por todo ello, como patrocinadores y aficionados comprometidos, consideran que el club merece un reconocimiento a la altura del impacto que genera en miles de personas. «No sabemos si algún día llegará a portar oficialmente el título de ‘Real’, pero sí tenemos una certeza: para nosotros ya lo es», aseguran con rotundidad.

Campaña de apoyo en redes sociales

Los organizadores han querido dejar claro que esta acción no pretende ser una exigencia institucional ni una reivindicación formal, sino un altavoz de admiración, respeto y agradecimiento público.

Para canalizar este sentimiento y sumar apoyos, se ha anunciado el lanzamiento inminente de una campaña en redes sociales. El objetivo es movilizar a aficionados, empresas, instituciones y ciudadanos particulares para que se unan a este reconocimiento y sigan empujando a un equipo «que ha demostrado que los sueños, cuando se construyen entre todos, pueden hacerse realidad».