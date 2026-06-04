La Consejería de Medio Ambiente publica en el BOE las sanciones a dos ciudadanos tras no poder localizarlos en sus domicilios. La multa más elevada asciende a 2.250 euros.

La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda de Ceuta ha dado un paso al frente en la persecución de las conductas incívicas en la ciudad. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el anuncio de notificación de dos expedientes sancionadores por infracciones de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos, destacando una contundente multa que supera los 2.200 euros.

Las resoluciones sancionadoras, firmadas el pasado 14 de mayo de 2026, han tenido que ser difundidas a través del suplemento oficial de notificaciones del Estado debido a que la Ciudad Autónoma no pudo localizar a los infractores por los canales postales habituales, tal y como ampara la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

Dos expedientes con cuantías muy distintas

El desglose de las sanciones publicadas evidencia la gravedad de uno de los comportamientos denunciados:

Expediente 2026/18532: Conlleva la sanción más severa, con una multa económica que asciende exactamente a 2.250,01 euros .

Conlleva la sanción más severa, con una multa económica que asciende exactamente a . Expediente 2026/23000: Vinculado igualmente al incumplimiento de la normativa municipal de residuos, pero con una cuantía menor, fijada en 425 euros.

Con la publicación en el BOE, la administración da legalmente por cumplido el trámite de comunicación. A partir de este momento, los sancionados disponen de un plazo legal para consultar toda la documentación de sus expedientes en las oficinas de la Consejería, ubicadas en la Plaza de África.

Vía administrativa agotada, pero con opción a recurso

Aunque estas resoluciones agotan la vía administrativa ordinaria, la legislación vigente otorga a los afectados un último margen de maniobra para defenderse. Los ciudadanos implicados conservan el derecho de interponer un recurso potestativo de reposición ante la propia Consejería o, si lo prefieren, acudir directamente a los tribunales mediante la vía contencioso-administrativa.

La Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos de Ceuta regula de forma estricta desde el horario para tirar la basura hasta el vertido incontrolado de escombros o enseres en la vía pública, un problema que la Ciudad Autónoma busca atajar de raíz mediante la aplicación rigurosa de estos mecanismos sancionadores.