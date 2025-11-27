Efectivos de la Guardia Civil han recuperado en la mañana de este jueves el cuerpo sin vida de un hombre en aguas próximas a la zona de Benzú. Con este hallazgo, la cifra de cadáveres localizados en el litoral ceutí desde comienzos de 2025 asciende a 43.

El cuerpo anterior, el número 42 del año, fue rescatado por el equipo de buceo especializado GEAS el pasado 18 de noviembre en la zona de Fuente Caballos.

Este nuevo episodio vuelve a poner de relieve la alta peligrosidad de las rutas marítimas que recorren muchos migrantes desde Marruecos hasta Ceuta a nado, en su intento de cruzar la frontera de manera irregular. Corrientes fuertes, bajas temperaturas y la ausencia de medios de rescate hacen que cada travesía sea extremadamente arriesgada.

Las autoridades han activado los protocolos habituales: traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Ceuta y apertura de diligencias para identificar al fallecido y determinar las causas de su muerte.