Se aprueban las bases para cubrir cinco plazas de Ayudante Educativo mediante oposición en turno libre.

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La Ciudad Autónoma de Ceuta ha aprobado las bases para la convocatoria de cinco plazas de Ayudante Educativo. Estas plazas se cubrirán mediante el sistema de oposición en turno libre, según lo establecido en el Decreto del Consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, de fecha 28 de septiembre de 2026.

Las plazas están encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Grupo C, Subgrupo C1. Esta convocatoria forma parte de la Oferta de Empleo Público para el año 2025 y corresponde a vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Ciudad.

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El proceso selectivo se regirá por el principio de libre concurrencia, garantizando la igualdad de oportunidades entre sexos. Las pruebas de selección incluirán la comprobación de conocimientos y habilidades, y podrán consistir en ejercicios orales o escritos, pruebas prácticas, y, en su caso, pruebas físicas. Además, se podrán realizar entrevistas y reconocimientos médicos para asegurar la objetividad del proceso.

El contenido de las convocatorias deberá especificar el número y características de las plazas, el sistema selectivo, las pruebas a realizar, y el órgano al que deben dirigirse las solicitudes. También se establecerá el programa que regirá las pruebas, la duración máxima del proceso y el orden de actuación de los aspirantes.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 6658 del 6 de octubre de 2026.