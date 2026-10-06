El Consejo de Gobierno de la UGR aprueba la máxima distinción institucional para sus tres ciudades sede en reconocimiento a su aportación académica, científica y territorial.

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GRANADA. — En la antesala de la conmemoración de su quinto centenario, la Universidad de Granada (UGR) ha otorgado su Medalla de Oro a las ciudades de Granada, Ceuta y Melilla. El Consejo de Gobierno de la institución académica aprobó este lunes la concesión de su máximo galardón previsto en el Reglamento de Honores, destacando el carácter pluriterritorial de la universidad y la estrecha alianza mantenida con los municipios que albergan sus campus.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, subrayó que el reconocimiento celebra una trayectoria compartida de casi 500 años y una «relación de reciprocidad» fundamental para el crecimiento de la institución. Por su parte, el vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Salvador del Barrio, puso en valor la «vocación territorial» de una estructura estructurada de forma integrada en tres territorios distintos.

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Un modelo de proyección hacia el Norte de África

La distinción otorgada a Ceuta y Melilla rinde homenaje a décadas de cooperación que han consolidado ambos campus como pilares educativos, científicos y económicos para ambas ciudades autónomas. La presencia en el continente africano otorga a la UGR una dimensión mediterránea única en el sistema universitario español, fortaleciendo a Melilla y Ceuta como polos de innovación, cohesión social e intercambio cultural.

Raíces históricas y mirada al futuro

En el caso de Granada, el galardón ratifica una unión indisoluble surgida en 1526 bajo el impulso de Carlos V. Ciudad y Universidad avanzan en retos compartidos hacia el futuro, entre los que destaca la candidatura de la capital granadina a Capital Europea de la Cultura en 2031.