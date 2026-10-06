Ceuta elegirá un diputado y dos senadores en las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre de 2026.

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El Real Decreto 806/2026, publicado el 6 de octubre de 2026, establece la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado, así como la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre de 2026. Este decreto afecta directamente a la ciudad de Ceuta, que participará en la elección de un diputado y dos senadores.

A quién afecta

La disposición afecta a los ciudadanos de Ceuta, quienes tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado. Según el anexo del decreto, Ceuta elegirá un diputado para el Congreso. Además, como es habitual, la ciudad elegirá dos senadores.

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Plazos

La campaña electoral comenzará a las cero horas del viernes 13 de noviembre y finalizará a las veinticuatro horas del viernes 27 de noviembre. Las nuevas Cámaras se reunirán en sesiones constitutivas el 23 de diciembre de 2026.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 6 de octubre de 2026 (referencia BOE-A-2026-20742).