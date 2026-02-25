El Alfonso Murube acoge este miércoles el encuentro correspondiente a la jornada 25, que tuvo que ser suspendido en su día por el fuerte temporal provocado por la borrasca Marta. Un duelo clave para la permanencia y las aspiraciones de ambos conjuntos.

Este miércoles 25 de febrero de 2026, la Ciudad Autónoma se viste de gala para recuperar un partido vital en el calendario de la división de plata. La AD Ceuta recibe al Córdoba CF en una cita que debió celebrarse semanas atrás, pero que la meteorología obligó a posponer ante la imposibilidad de desplazamiento de la expedición blanquiverde.

Cómo llegan ambos equipos

El Ceuta llega a este choque con la moral reforzada tras su reciente victoria ante el Granada, un triunfo balsámico que les permite soñar con una permanencia que cada vez ven más cerca. Por su parte, el Córdoba aterriza en el Murube con la necesidad de resarcirse tras su última derrota frente al Almería, buscando puntos que les den tranquilidad en la tabla.

Horario: ¿A qué hora es el Ceuta – Córdoba?

El partido se disputará hoy, miércoles 25 de febrero de 2026, a partir de las 19:00 horas (hora peninsular). El escenario será el Estadio Alfonso Murube, donde se espera una gran entrada para apoyar al conjunto caballa.

Televisión: ¿Dónde ver el Ceuta – Córdoba en directo?

El encuentro podrá seguirse a través de las plataformas habituales que poseen los derechos de la categoría:

• LALIGA TV Hypermotion (Dial 56 de Movistar / Dial 120 de Orange).

• DAZN (Disponible en su aplicación y canales integrados).

• LaLiga TV M2.

El último precedente

La última vez que ambos equipos se vieron las caras en tierras ceutíes fue el 18 de febrero de 2024, cuando ambos militaban en Primera RFEF. Aquel encuentro terminó con empate (1-1) tras un agónico gol de Lapeña en el minuto 97 que aún se recuerda en el entorno cordobesista.