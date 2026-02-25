El coste de la electricidad experimenta un nuevo repunte en esta «montaña rusa» de precios, aunque se mantiene en valores estables. La jornada destaca por presentar un tramo de cinco horas con precios marginales negativos durante el mediodía.

El precio medio de la luz para este miércoles 25 de febrero de 2026 se sitúa en los 29,9 euros por megavatio hora (€/MWh), según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). A pesar del ligero incremento respecto a ayer, los consumidores podrán disfrutar de una ventana de ahorro excepcional durante las horas centrales del día.

Las horas más baratas: Precios negativos

El momento ideal para poner electrodomésticos de gran consumo (lavadoras, lavavajillas o carga de vehículos eléctricos) se concentra entre las 11:00 y las 16:00 horas. Durante este periodo, el precio será inferior a 0 euros, alcanzando su mínimo absoluto de 13:00 a 14:00 horas.

• Mínimo absoluto: 13:00 a 14:00 (-0,81 €/MWh)

• Tramo de ahorro: 10:00 a 17:00 (siempre por debajo de los 2 €/MWh)

Las horas más caras: ¡Cuidado con la cena!

La tarifa se dispara en el tramo nocturno, superando con creces la barrera de los 100 euros. Se recomienda evitar el consumo intensivo a partir de las 19:00 horas, cuando el precio se multiplica por más de tres respecto a la media del día.

• Máximo absoluto: 19:00 a 20:00 (104,44 €/MWh)

• Segundo pico: 20:00 a 21:00 (104,1 €/MWh)

Precio de la luz por horas, miércoles 25 de febrero

De 00:00 a 01:00: 19,02 euros/MWh

De 01:00 a 02:00: 14,55 euros/MWh

De 02:00 a 03:00: 11,3 euros/MWh

De 03:00 a 04:00: 7,6 euros/MWh

De 04:00 a 05:00: 7,67 euros/MWh

De 05:00 a 06:00: 10,74 euros/MWh

De 06:00 a 07:00: 24,94 euros/MWh

De 07:00 a 08:00: 66,9 euros/MWh

De 08:00 a 09:00: 66,7 euros/MWh

De 09:00 a 10:00: 14,58 euros/MWh

De 10:00 a 11:00: 0,21 euros/MWh

De 11:00 a 12:00: -0,16 euros/MWh

De 12:00 a 13:00: -0,56 euros/MWh

De 13:00 a 14:00: -0,81 euros/MWh

De 14:00 a 15:00: -0,55 euros/MWh

De 15:00 a 16:00: -0,4 euros/MWh

De 16:00 a 17:00: 1,17 euros/MWh

De 17:00 a 18:00: 18,37 euros/MWh

De 18:00 a 19:00: 67,08 euros/MWh

De 19:00 a 20:00: 104,44 euros/MWh

De 20:00 a 21:00: 104,1 euros/MWh

De 21:00 a 22:00: 95,75 euros/MWh

De 22:00 a 23:00: 54,48 euros/MWh

De 23:00 a 24:00: 30,6 euros/MWh

Estos precios corresponden al mercado mayorista. Si tienes una tarifa variable (PVPC), te verás beneficiado directamente por los precios negativos, aunque el coste final de tu factura incluirá los cargos y peajes regulados.