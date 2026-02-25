El Barça de Xavi Pascual visita este miércoles el Virtus Arena con el objetivo de lamerse las heridas tras la Copa del Rey. Los azulgranas se enfrentan a una Virtus en horas bajas que cuenta con el peligroso Casey Edwards como principal amenaza.

La Euroliga retoma el pulso tras el parón copero y lo hace con un duelo de dinámicas necesitadas. El FC Barcelona viaja a Italia para medirse a la Virtus Segafredo Bologna este miércoles 25 de febrero de 2026. Los catalanes, tras caer en semifinales de Copa ante el Baskonia, necesitan un triunfo que les afiance en la zona noble de la tabla y les devuelva la confianza de cara al playoff.

El morbo del regreso: Shengelia y Clyburn vuelven a Bolonia

El encuentro estará marcado por el regreso de Toko Shengelia y Will Clyburn a la que fue su casa. Ambos jugadores, ahora pilares del esquema de Pascual en el Barça, serán recibidos por una afición italiana que ha visto cómo su equipo caía hasta la decimoquinta plaza tras la marcha de sus estrellas.

Pese a la mala racha de la Virtus (tres derrotas consecutivas), el Barça no podrá relajarse. El conjunto italiano cuenta en sus filas con Casey Edwards, sexto máximo anotador de la competición (17,9 puntos de media), cuya capacidad desde la línea de tres puntos (2,8 triples por partido) pondrá a prueba la defensa exterior azulgrana.

Horario: ¿A qué hora empieza el Virtus Bolonia – Barça?

El partido correspondiente a la jornada 29 de la fase regular de la Euroliga se disputará hoy, miércoles 25 de febrero, a las 20:30 horas (CET) en el Virtus Arena de Bolonia.

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo?

En España, los aficionados al baloncesto podrán seguir el encuentro en exclusiva a través de la plataforma Movistar Plus+:

• Canal: Vamos por M+ (Dial 8).

• Online: Disponible también a través de la aplicación de Movistar+ para dispositivos móviles.

El contexto del Barça

Los de Pascual afrontan una semana crítica en suelo italiano, ya que tras el duelo en Bolonia deberán visitar Milán. Con tres derrotas en los últimos cuatro encuentros oficiales, el equipo necesita gestionar un físico que empieza a dar muestras de fatiga en este tramo decisivo de la temporada.