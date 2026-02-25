El Santiago Bernabéu dicta sentencia este miércoles tras el 0-1 de la ida. Con la baja de Prestianni por investigación de la UEFA y un ambiente caldeado por las polémicas de Lisboa, los de Ancelotti buscan certificar su pase a octavos ante el equipo de un sancionado José Mourinho.

Máxima tensión en Chamartín. El Real Madrid recibe este miércoles 25 de febrero de 2026 al Benfica en el duelo definitivo de los play-offs de la UEFA Champions League. A pesar de la ventaja mínima lograda en el Estadio da Luz gracias a un gol de Vinicius Jr., el vestuario blanco no se confía, especialmente tras el reciente tropiezo liguero en El Sadar que les ha costado el liderato de LaLiga.

El morbo del regreso de Mourinho

El encuentro supone la vuelta de José Mourinho al coliseo blanco, aunque el técnico luso no podrá dirigir a las «Águilas» desde el césped al cumplir sanción tras su expulsión en el partido de ida. El Benfica llega a Madrid con la moral alta tras su última victoria liguera y con el precedente de haber sido capaces de golear (4-2) en la fase de grupos para alcanzar esta ronda.

Polémica y bajas sensibles

La eliminatoria llega marcada por los incidentes extradeportivos del primer asalto:

• Caso Vinicius-Prestianni: La UEFA ha suspendido provisionalmente al argentino Gianluca Prestianni mientras investiga la denuncia por presuntos insultos racistas contra el brasileño.

• Tensión en el campo: El Real Madrid llega bajo la lupa tras las quejas portuguesas por una posible segunda amarilla no señalada a Vinicius y un incidente de Fede Valverde con un rival.

Horario: ¿A qué hora juega el Real Madrid contra el Benfica?

El pitido inicial sonará hoy, miércoles 25 de febrero, a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Estadio Santiago Bernabéu.

Televisión: ¿Dónde ver el Real Madrid – Benfica en directo?

El partido se podrá seguir en exclusiva a través de la plataforma Movistar Plus+:

• Canal: Movistar Plus+ (Dial 7) y canales específicos de Liga de Campeones por M+.

El dato clave

El Real Madrid necesita ganar o empatar para pasar directamente. Cabe recordar que, con la normativa actual, los goles en campo contrario ya no tienen valor doble en caso de empate en el global de la eliminatoria; si el Benfica ganara por un gol de diferencia al término de los 90 minutos, el partido iría a la prórroga independientemente del marcador.