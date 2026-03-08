La ciudad de Ceuta recibirá este domingo, 8 de marzo de 2026, una jornada meteorológica marcada por la mejora de las condiciones atmosféricas. La previsión indica que el cielo presentará un aspecto soleado durante el día, mientras que al llegar la noche se alternarán momentos despejados con intervalos de nubes.

Temperaturas y condiciones ambientales

El registro térmico se mantendrá en niveles suaves y muy similares a los días previos, con una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 11°C. Estas temperaturas ofrecerán un ambiente agradable, propicio para las actividades al aire libre durante las horas centrales.

En cuanto a los elementos atmosféricos adicionales:

Viento: Soplará con una velocidad de 4 mph, con dirección predominante del oeste.

Soplará con una velocidad de 4 mph, con dirección predominante del oeste. Precipitaciones: La probabilidad de lluvia es escasa, situándose en un 15% durante el día y desapareciendo por completo (0%) al caer la noche.

La probabilidad de lluvia es escasa, situándose en un 15% durante el día y desapareciendo por completo (0%) al caer la noche. Otros indicadores: La humedad relativa alcanzará el 73%, mientras que el índice UV se situará en 4.

En definitiva, Ceuta se encamina hacia un domingo tranquilo, consolidando la tendencia de estabilidad que ha caracterizado al fin de semana, sin riesgos meteorológicos significativos.