La inestabilidad geopolítica continúa dictando el rumbo de los mercados energéticos. Este domingo, 8 de marzo de 2026, los precios de los carburantes en España consolidan la tendencia alcista iniciada tras el agravamiento del conflicto en Oriente Próximo. La amenaza sobre rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz mantiene en vilo a los operadores, reflejándose en una subida acumulada que ya afecta al bolsillo de los consumidores.

El barril de Brent roza máximos anuales

El crudo de referencia en Europa, el Brent, cerró la semana en torno a los 92,69 dólares, lo que supone un incremento cercano al 26% en apenas siete días. Los analistas advierten que, de persistir la tensión militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, el barril podría superar la barrera de los 100 dólares en el corto plazo, un escenario que no se veía desde la crisis energética de 2022.

Precios medios en las estaciones de servicio (España)

A pesar de ser domingo, jornada en la que los precios suelen estabilizarse, los surtidores españoles reflejan el encarecimiento acumulado del petróleo:

• Gasolina Sin Plomo 95: 1,6343 euros/litro (media nacional).

• Gasolina Sin Plomo 98: 1,80 euros/litro (media nacional).

• Diésel (Gasóleo A): 1,723 euros/litro (media nacional).

Situación especial en Ceuta: Precios de la Gasolina 95 hoy

Debido a su régimen fiscal diferenciado, la ciudad autónoma de Ceuta mantiene precios sensiblemente inferiores a la media nacional, aunque no es ajena a la volatilidad del mercado. Para este domingo 8 de marzo, los conductores ceutíes pueden encontrar variaciones significativas según la estación elegida:

• Las más económicas: Las estaciones de CEPSA (Avenida González Tablas y Avenida Martínez Catena) lideran el ahorro con un precio de 1,294 €/L.

• Opciones intermedias: Las estaciones de DISA (Varadero y Puerto) y SHELL (Punta Almina, Muelle Dato y Catena) unifican sus precios en 1,413 €/L.

• Precios más altos: Las estaciones de ON365 (Teniente Gral. Muslera y Muelle Alfau) marcan 1,454 €/L, mientras que MOEVE en la Avenida Juan de Borbón alcanza los 1,464 €/L.

El gas natural también bajo presión

El mercado del gas natural no escapa a la incertidumbre. El índice de referencia europeo, el TTF de Países Bajos, se mantiene por encima de los 53 euros por megavatio hora. El temor a posibles interrupciones en el suministro de Gas Natural Licuado (GNL) desde Qatar y otros países de la región sigue impulsando los precios al alza, lo que podría tener un impacto directo en las próximas facturas de luz y calefacción.

La evolución de los mercados en los próximos días dependerá totalmente de la desescalada o intensificación de los movimientos militares en Oriente Próximo.